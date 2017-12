POL-K: 171224-1-K/BAB Kind (6) bei schwerem Verkehrsunfall auf BAB 4 getötet

Köln (ots) - Mutmaßlich geplatzter Reifen ursächlich

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 bei Köln-Klettenberg ist in der vergangenen Nacht (23./24. Dezember) ein sechsjähriges Kind ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin (29) hatte mutmaßlich nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das sich daraufhin überschlug.

Aus Richtung Aachen kommend, war der mit fünf Personen besetzte Pkw gegen 1.30 Uhr auf der BAB 4 in Richtung Dreieck Heumar unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Klettenberg platzte nach Zeugenangaben der linke Hinterreifen an dem Lexus aus Großbritannien. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den angrenzenden Grünstreifen und überschlug sich in der ansteigenden Böschung.

Der Junge wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Eine Insassin (64) wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin, ein Kleinkind (1) sowie ein 73-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf der BAB 4 einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Unfallaufnahme-Team der Polizei Köln war vor Ort im Einsatz. (lf)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



www.koeln.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell