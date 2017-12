POL-K: 171222-3-K Radfahrerin am Oberländer Ufer lebensgefährlich verletzt

Köln (ots) - In der Nacht auf Freitag (22. Dezember) hat eine Fahrrad-Fahrerin (19) infolge eines Verkehrsunfalls in Köln-Marienburg lebensgefährliche Verletzungen erlitten. An der Einmündung Oberländer Ufer/ An der Alteburger Mühle kollidierte die 19-Jährige gegen 0.40 Uhr mit einem Taxi.

Der Taxi-Fahrer (57) war ohne Fahrgast aus Rodenkirchen kommend auf dem Oberländer Ufer in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Gleichzeitig fuhr die 19-Jährige auf der Straße An der Alteburger Mühle aus Richtung Bayenthalgürtel kommend zum Oberländer Ufer hinunter.

Die Kölnerin überquerte Zeugenangaben zufolge ohne anzuhalten die beiden jeweils zweispurigen Richtungsfahrbahnen. Die Fußgängerampel der rheinseitigen Fahrspuren in Richtung Innenstadt kann per Knopfdruck bedarfsweise auf Grün geschaltet werden.

Ein Autofahrer (44), der zu diesem Zeitpunkt an der Gegenspur Richtung Rodenkirchen bei Rot wartete, gab gegenüber den aufnehmenden Beamten zu Protokoll: "Die Radfahrerin überquerte hier an der Fußgängerfurt das Oberländer Ufer ohne abzusteigen oder zu gucken. Das Taxi hat sie mit höherer Geschwindigkeit aufgeladen." Der Taxifahrer gab an, die Radfahrerin sei "plötzlich von links über die Straße gekommen". Ungebremst sei er mit ihr kollidiert.

Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Ein Notarzt ließ die lebensgefährlich Verletzte im Rettungswagen in eine Klinik fahren. Der Taxi-Fahrer erlitt einen Schock, lehnte aber die ihm angebotene ärztliche Betreuung ab. Seitens der Polizei Köln wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam entsandt. Die Beamten stellten das Taxi zur Beweis-, sowie das Fahrrad des Unfallopfers zur Eigentumssicherung sicher. Der Verkehrsunfallpräventions- und Opferschutz wurde hinzugezogen. Gegen 6.45 Uhr waren die Aufnahmearbeiten des VU-Teams abgeschlossen. (cg)

