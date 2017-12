POL-K: 171222-1-K Radfahrerin reißt bei Sturz Senior mit - Zeugensuche

Köln (ots) - 73-Jähriger leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Südstadt ist am Donnerstagvormittag (21. Dezember) ein Radfahrer (73) leicht verletzt worden. Der 73-Jährige war mit einer Radfahrerin kollidiert, die sich unerkannt vom Unfallort entfernte. Die Polizei sucht Zeugen.

Vom Chlodwigplatz kommend befuhr der Senior gegen 10.30 Uhr den Kartäuserwall in Richtung Ulrichgasse. An der dortigen Kreuzung musste er vor einer roten Ampel anhalten. Vor ihm stand in gleicher Fahrtrichtung eine Radfahrerin, die ebenfalls wartete.

Nachdem die Ampel auf Grün gewechselt hatte, fuhren beide Radfahrer los. Dabei verriss die Frau ihr Lenkrad und stürzte. Offenbar bemerkte sie nicht, dass sie dabei auch den 73-Jährigen mitriss. Ohne sich um den verletzten Senior zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Der Rentner musste später ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur unbekannten Radfahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



www.koeln.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell