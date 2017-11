POL-K: 171117-4-K Zivilpolizisten nehmen drei Autoknacker auf frischer Tat fest

1 weiterer Medieninhalt

Köln (ots) - Trio möglicherweise für 30 weitere Aufbrüche verantwortlich

Bereits am Dienstagabend (14. November) haben Zivilbeamte der Polizei Köln im Stadtteil Deutz drei Autoknacker (31, 31, 27) auf frischer Tat festgenommen. Dem Trio wird vorgeworfen, kurz zuvor aus einem Skoda einen Rucksack gestohlen zu haben.

Gegen 21.40 Uhr wurden Zivilpolizisten auf das Trio im Poller Kirchweg aufmerksam. Zuvor hatte ein 32-Jähriger aus Hagen seinen Octavia in der Straße geparkt. Einer der Männer leuchtete in das Wageninnere, schlug eine Scheibe ein und griff sich einen Rucksack. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Laptop und eine Smartwatch.

Die Beamten forderten uniformierte Kräfte zur Unterstützung, die wenig später eintrafen. Plötzlich rannte das Trio zu einem geparkten Ford Fiesta. Die Männer deponierten ihr Diebesgut im Auto und flüchteten in Richtung "Am Schnellert". Die Zivilfahnder überwältigten die beiden 31-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Fords. Ein weiterer Beamter nahm den 27-jährigen Komplizen nach kurzer Verfolgung fest.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden Polizisten Diebesgut aus drei Autoaufbrüchen. Anschließend veranlassten Kriminalermittler Wohnungsdurchsuchungen bei den Festgenommen. Beamte fanden dort diverses Diebesgut wie Jacken, Handtaschen, Geldbörsen, eine E-Gitarre und USB-Sticks.

Ermittler des Kriminalkommissariats 74 prüfen nun, ob das Trio für weitere Autoaufbrüche im Bereich des Poller Kirchwegs sowie Sachsenrings und Auenwegs in Frage kommt. Im Poller Kirchweg ist es zwischen dem 23. Oktober und dem 11. November zu 30 angezeigten Autoaufbrüchen gekommen. Ermittlungsbeamte kontaktieren aktuell die Geschädigten aus diesen Straftaten. Zudem veröffentlicht die Polizei Köln eine Auswahl des sichergestellten Diebesguts.

Falls Sie Ihr Eigentum auf den Bildern erkennen, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (bk)

