POL-K: 171117-3-K Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Köln (ots) - Heute Morgen (17. November) ist eine Fußgängerin (56) in Köln-Höhenberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die am Kopf Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie weiter behandelt wird.

Gegen 7.30 Uhr ging die 56-Jährige die Olpener Straße entlang. An der Kreuzung zur Germaniastraße wollte sie die Olpener Straße überqueren. Nach derzeitigem Sachstand trat die Kölnerin auf die Fahrbahn, als die dortige Ampel Grünlicht zeigte. In diesem Moment wurde sie von einem nach rechts abbiegenden Golf (Fahrer 56) erfasst. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schlug mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe des VW.

Die Ermittlungen zu dem Unfall hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. (wo/he)

