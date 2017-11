POL-K: 171116-3-K Mit Drogen am Ebertplatz erwischt - Festnahme

Köln (ots) - Beschuldigter bereits per Haftbefehl gesucht

Zivilpolizisten haben am Mittwochabend (15. November) in der Kölner Innenstadt einen Mann (26) festgenommen. In seinen Taschen hatten die Beamten zuvor Rauschgift gefunden. Bei einer routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Ermittler zudem fest, dass er bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 19 Uhr kontrollierten die Zivilpolizisten den 26-Jährigen auf dem Ebertplatz. Die bei ihm gefundene geringe Menge Marihuana beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Zur eindeutigen Klärung seiner Identität fuhren die Polizisten mit dem Beschuldigten zur Polizeiwache und stellten dort seine Personalien zweifelsfrei fest. Bei der Identifizierung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige wegen Diebstahls bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Der aus Algerien stammende Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Aufgrund des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls wird er noch heute in die Obhut der Justiz übergeben. (wo/he)

