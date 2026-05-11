Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Atemschutzgeräteträgerlehrgang in Drolshagen erfolgreich abgeschlossen

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Drolshagen (ots)

In der Zeit vom 20. März bis zum 25. April 2026 fand im Gerätehaus Drolshagen ein Atemschutzgeräteträgerlehrgang des Kreises Olpe statt. Unter der Leitung von Jens Gipperich wurden insgesamt 19 Feuerwehrangehörige aus dem gesamten Kreisgebiet intensiv auf ihren zukünftigen Einsatz unter Atemschutz vorbereitet.

Der Lehrgang umfasste sowohl theoretische als auch praktische Ausbildungsinhalte, die den Teilnehmern die anspruchsvollen Aufgaben im Atemschutzeinsatz näherbrachten. Zu den theoretischen Schwerpunkten gehörten unter anderem die Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 (FwDV 7), Unfallverhütungsvorschriften, die Atemschutzüberwachung sowie die Gefahren durch Atemgifte. Darüber hinaus wurden Grundlagen zur Atmung, die Einteilung der Atemschutzgeräte sowie wichtige Einsatzgrundsätze vermittelt.

Ein besonderer Fokus lag auf der Einsatztaktik. Hier wurden unter anderem Themen wie der Einsatz von Rauchvorhängen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, der Einsatz von Wärmebildkameras, das Stellen eines Sicherheitstrupps sowie verschiedene Suchverfahren behandelt.

Im praktischen Teil des Lehrgangs standen das sichere Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung, die Handhabung der Pressluftatmer sowie Belastungsübungen im Vordergrund. Unter realitätsnahen Bedingungen trainierten die Teilnehmer die Orientierung bei Nullsicht, das richtige Vorgehen im Innenangriff sowie den Umgang mit Stresssituationen. Auch die Hygiene nach dem Einsatz, insbesondere das korrekte Entkleiden, wurde intensiv geschult.

Ein weiterer Bestandteil war die Absolvierung der Atemschutzübungsstrecke sowie mehrere Einsatzübungen, bei denen das Zusammenspiel im Trupp und das Vorgehen im Einsatz trainiert wurden. Den Abschluss bildete eine theoretische sowie mehrere praktische Prüfungen, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden.

Am Lehrgang nahmen folgende Feuerwehrangehörige teil:

Feuerwehr Attendorn: Nico Böhne

Feuerwehr Drolshagen: Jonathan Harnischmacher, Niklas Nebeling, Jean-Pascal Reuber, Timo Rottmann, Timo Schröder Feuerwehr Finnentrop: Noel Stamm Feuerwehr Lennestadt: Hannah Junker, Sebastian Schwermer, Jannik Pape Feuerwehr Olpe: Jamie Heine, Julian Sunder Feuerwehr Wenden: Luisa Benkel, Lars Clemens, Sebastian Klur, Linda Koch, Jan Schumacher, Daniel Jacob, Florian Pohl

Die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang stellt eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz unter Atemschutz dar. Die neu ausgebildeten Atemschutzgeräteträger leisten künftig einen unverzichtbaren Beitrag zur Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Ein besonderer Dank gilt dem Ausbilderteam sowie allen beteiligten Feuerwehren, die durch ihre Unterstützung die Durchführung dieses Lehrgangs ermöglicht haben.

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