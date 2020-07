Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Zimmerbrand in Außenwohngruppe eines Kinderheims

Drolshagen (ots)

Um 07:39 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einer Außenwohngruppe eines Kinderheimes in Drolshagen gerufen. In einem Raum war Feuer ausgebrochen und hatte das Gebäude schnell stark verraucht. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten sich die Betreuer der Einrichtung und die anwesenden Kinder bereits ins Freie gerettet.

Die Feuerwehrleute gingen mit mehreren Einheiten unter Atemschutz ins Gebäude und konnten den Brandherd schnell löschen. Durch die Hitzeentwicklung entstanden jedoch einzelne Glutnester in der Zimmerdecke, so dass weitere Atemschutzgerätträger der Feuerwehr an die Einsatzstelle nachalarmiert werden mussten. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnten die Glutnester abschließend ermittelt und ebenso gelöscht werden.

Das Gebäude wurde durch den Brand stark verraucht und ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 55 Einsatzkräften aus Drolshagen und Iseringhausen vor Ort. Ebenso war der Rettungsdienst des Kreises Olpe und eine Einheit des DRK Ortsverein Drolshagen, sowie die Polizei an der Einsatzstelle.

