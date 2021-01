Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Feuer in Wohnheim - Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Weener (ots)

In einem Wohnheim für Suchtkranke an der Neuen Straße in Weener ist es am Samstagnachmittag (15:36) zu einem Feuer gekommen. Im 1. Obergeschoß war ein Mülleimer in Brand geraten. Das Gebäude ist mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet, die den Entstehungsbrand bemerkte und frühzeitig Alarm geschlagen hatte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Bewohner im Freien. Eine Gefahr für Personen bestand nicht mehr. Die Feuerwehr konnte dann den brennenden Mülleimer ins Freie bringen und ablöschen. Das Gebäude wurde belüftet und konnte im Anschluss wieder normal genutzt werden.

Dieser Einsatz zeigt wieder einmal, dass bei einem Alarm der Brandmeldeanlage, immer von einem Ernstfall ausgegangen werden muss. Zwar fahren die Feuerwehren im Landkreis Leer häufig auch zu Fehlalarmen, aber dennoch behandeln wir jeden Brandmelderalarm wie ein telefonisch gemeldetes Feuer.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell