Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Gemeldeter Zimmerbrand in Holtland - Topf auf Herd vergessen

Holtland (ots)

Zu einem Einsatz mit Menschenleben in Gefahr wurden in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehr Holtland und der Rettungsdienst alarmiert. In einem Wohnhaus an der Leeraner Straße hatten Nachbarn eine Rauchentwicklung festgestellt und noch eine Person im Haus vermutet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte entspannte sich die Lage dann aber zum Glück. Der Bewohner hatte wohl eine Pfanne mit essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Inzwischen war dieser jedoch im Freien und die Pfanne durch die ersten Kräfte der Feuerwehr ebenfalls. Eine Gefahr für Personen bestand nicht mehr. Die noch alarmierte SEG Florian des DRK konnte den Einsatz abbrechen.

Die Feuerwehr stellte eine Querlüftung her um den Rauch aus der Wohnung zu bekommen. Nach rund 15 Minuten konnte der Einsatz dann beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

