Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Einsatzfreie Silvesternacht

LK LeerLK Leer (ots)

Normalerweise folgt an dieser Stelle eine Übersicht der Einsätze aus der Silvesternacht. In diesem Jahr bleibt die Übersicht jedoch leer.

Vermutlich aufgrund der sehr eingeschränkten Bestimmungen zum Feuerwerk, blieb es an diesem Silvester für alle Feuerwehren bei einer einsatzfreien Nacht.

Auch über den Silvestertag gab es keine Einsätze die in Verbindung mit Feuerwerk standen. Das "Einsatzjahr 2020" wurde mit einer Notfalltüröffnung gegen 15:00 Uhr in Loga beendet und bis 12 Uhr am Neujahrstag gab es noch keine Einsätze in 2021.

Die Presseabteilung der Kreisfeuerwehr möchte sich deswegen auf diesem Wege bei allen Redaktionen, freien Journalisten, Video- und Fotoreportern für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken. Für 2021 stehen in der Presseabteilung ein paar Veränderungen an, die wir zur gegebenen Zeit bekannt geben werden.

