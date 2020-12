Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Bewohner nach Küchenbrand im Krankenhaus

LeerLeer (ots)

Die Feuerwehren aus Leer und Bingum mussten am Sonntagnachmittag zu einem Brandeinsatz in die Stettiner Straße nach Leer ausrücken. Anwohner hatte aus der Wohnung eines Nachbarn dichten Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Der Verbleib des Bewohners war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, weswegen die Regionalleitstelle mit dem Zusatz "Menschenleben in Gefahr" alarmierte. Neben der Feuerwehr wurden deswegen auch der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert.

Binnen weniger Minuten waren insgesamt rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Trupp unter Atemschutz ging sofort zur Suche nach dem Bewohner vor. Dieser war jedoch wenige Augenblicke zuvor durch die Polizei bereits zum Rettungswagen gebracht worden. Die Feuerwehr kümmerte sich dann ausschließlich um die Brandbekämpfung. Die Küche stand in Vollbrand, konnte aber dennoch zügig abgelöscht werden.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz dann beendet. Die Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Der Bewohner wurde zur stationären Behandlung einem Leeraner Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlung der Brandursache ist jetzt Aufgabe der Polizei, an die auch die Einsatzstelle übergeben wurde.

