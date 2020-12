FW-LK Leer: Brannte Müll in einem alten Silo

Feuerwehr Landkreis Leer

NeermoorNeermoor (ots)

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr Neermoor in den Voßbargweg gerufen. Auf dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes hatten Passanten ein Feuer in einem alten Betonsilo bemerkt.

Die Feuerwehr war binnen weniger Minuten mit zwei Fahrzeugen vor Ort. In dem Silo brannte Müll und Unrat. Mit einem Rohr und dem Einsatz von Schaum war der Brand dann aber schnell abgelöscht.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell