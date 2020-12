Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Person eingeklemmt - Verkehrsunfall in Hesel

HeselHesel (ots)

Auf dem Weidenweg in Hesel ist es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen vermutlich beim Ausweichen des Gegenverkehrs von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen rutschte auf der Berme weg, geriet in einen Graben und überschlug sich nach dem Anprall an einem Baumstumpf. Der Wagen blieb kopfüber liegen.

Ersthelfer setzten sofort den Notruf ab und kümmerten sich um die Fahrerin. Wenige Minuten später waren ein Rettungswagen der Wache Hesel und die Feuerwehr aus Hesel vor Ort. Nach einer kurzen Erstversorgung im Fahrzeug öffnete die Feuerwehr die Tür und konnte die Frau dann über ein Spineboard aus dem PKW retten. Vorbereitete Hydraulische Werkzeuge brauchten nicht mehr eingesetzt werden.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen nach Leer ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr räumte noch Glassplitter und Trümmerteile von der Straße und beendete den Einsatz dann nach rund einer Dreiviertelstunde.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell