Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Parkendes Fahrzeug brannte in Nacht aus

LeerLeer (ots)

In der Hafenstraße in Leer ist in der Nacht zu Freitag ein PKW ausgebrannt. Passanten hatten das Feuer gegen halb zwei bemerkt und den Notruf gewählt.

Wenige Minuten später war das erste Löschfahrzeug vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand die Fahrzeugfront des Mitsubishi Outlanders schon in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Flammen dann aber schnell eindämmen und das Feuer letztlich löschen. Der Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden.

Da es sich bei dem PKW, welches als Taxi genutzt wurde, um ein Dieselfahrzeug handelte, waren weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich, um zu verhindern, dass Kraftstoff in die Kanalisation gelangt. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

