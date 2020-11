Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Feuer nach vermeintlicher Explosion in Wohnung

In der Nacht zu Samstag war es am Westerende in Leer zu einem Gebäudebrand gekommen. Zuvor soll es in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einer Explosion gekommen sein. Eine Person galt zunächst als vermisst.

Um 01:01 Uhr wurden die Feuerwehren aus Leer, Bingum und das Cobra Löschsystem aus Loga alarmiert. Zeitgleich rückte auch der Rettungsdienst aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten sich die Bewohner der Wohnungen im Haus schon ins Freie gerettet. Eine Person, eine Frau aus der Brandwohnung, galt jedoch als vermisst.

Aus den Fenstern der Wohnungen im Obergeschoss schlugen bereits Flammen nach außen. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte dann in das Gebäude vor. Den Brand hatten sie schnell unter Kontrolle. Eine Person konnte in der Wohnung nicht gefunden werden. Im weiteren Einsatzverlauf informierte die Polizei dann, dass die vermisste Person an einem anderen Ort angetroffen wurde und sich nicht im Haus befand.

Durch das Feuer und der Brandausbreitung nach der Explosion wurden drei Wohnungen im Obergeschoss unbewohnbar. Die Wohnungen im Erdgeschoss wurden durch Rauch und Wasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, jedoch können diese weiter genutzt werden.

Was das Feuer oder die Explosion ausgelöst hat, kann nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand. Zur Eigentumssicherung und Absicherung des Gebäudes wurde gegen 02:30 Uhr noch das THW Leer nachalarmiert. Rund zwei Stunden nach der ersten Alarmierung konnte der Einsatz der Feuerwehr dann beendet werden.

