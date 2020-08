Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Rollerfahrer von herabstürzender Baumkrone verletzt

Loga (ots)

Die Feuerwehr Loga musste am späten Freitagabend zu einem Hilfeleistungseinsatz in die Straße "Am Julianenpark" ausrücken. Aus einem großen Baum war ein Teil der Baumkrone herausgebrochen, die dann unglücklicherweise einen Rollerfahrer traf.

Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Erste Einsatzkräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort. Anwohner und Ersthelfer kümmerten sich bereits um den jungen Mann. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr räumte die Reste des Baum anschließend noch von der Fahrbahn und beendete den Einsatz nach etwa einer halben Stunde.

