FW-LK Leer: Rasenmähtrecker in Vollbrand

Neukamperfehn (ots)

Am Freitagvormittag waren die Feuerwehren der Samtgemeinde alle noch im Einsatz an der Heerenstraße in Holtland, als um 08:54 Uhr ein Notruf aus Neukamperfehn in der Leitstelle einging. Ein Rasenmähertrecker sollte brennen.

Das Tanklöschfahrzeug aus Hesel war nicht mehr im Einsatz Holtland gebunden und konnte die Einsatzstelle an der Hauptstraße in Neukamperfehn übernehmen.

Beim Eintreffen stand der Aufsitzmäher in Vollbrand, der Eigentümer versuchte mit einem Gartenschlauch zu löschen. Jedoch zeigten die Löschversuche keine große Wirkung. Mit Wasser aus dem Tank des Löschfahrzeuges war der Traktor dann aber schnell abgelöscht. Rund 20 Minuten nach dem Notruf konnte der Einsatz dann wieder beendet werden.

++ 14.08.2020 - 08:52 ++ ++ Neukamperfehn - Hauptstraße ++

