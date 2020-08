Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Einsatz in der Notaufnahme - Feuerwehr befreit Kleinkind aus Blech

Leer (ots)

Die Feuerwehr Leer wurde am Freitagabend in die Notaufnahmen des Klinikum Leer gerufen. Dort war zuvor eine Familie mit einem 1-jährigen Kleinkind angekommen. Das Kind hatte seinen Daumen in ein Loch in einem Stück Blech gesteckt und kam nicht mehr heraus.

Die Feuerwehr entschied sich unter permanenter Kühlung des Metall zu zersägen. Mit Erfolg, der Finger und das Kind blieben unverletzt. Auch die Mutter, die die ganze Zeit bei ihrem Kind war, war sehr erleichtert, dass es nur bei diesem Schreckmoment geblieben ist.

++ 07.08.2020 - 17:56 ++ ++ Leer - Klinikum Notaufnahme ++

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell