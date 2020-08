Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Fahrzeugbrand auf der Spier Kreuzung

Leer (ots)

Am Samstagvormittag war ein PKW im Bereich der Spier Kreuzung in Leer in Brand geraten. Der Fahrer kam mit seinem BMW vom Stadtring und wollte nach links Richtung Loga abbiegen, als er plötzlich die starke Rauchentwicklung bemerkte. Er konnte den Wagen noch rechtzeitig verlassen.

Mehrere Passanten kamen dem Mann zur Hilfe und löschten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend mit Feuerlöschern ab. Die Einsatzkräfte kontrollierten noch, nahmen mit wenig Wasser Nachlöscharbeiten vor und klemmten die Fahrzeugbatterie noch ab.

Für die Zeit des Einsatzes wurde die Abbiegespur in Richtung Loga gesperrt. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz dann beendet.

++ 08.08.2020 - 11:33 ++ ++ Leer - Kreuzung Spier ++

