FW-LK Leer: Die Bilanz nach dem kurzen Gewitter am Samstagabend

Ein kurzer aber mit heftigen Regenfällen einhergehendes Gewitter war am Samstagabend über den Landkreis Leer gezogen und hatte zahlreiche Einsätze der Feuerwehr verursacht.

In den meisten Fällen ging es dabei um Wasserschäden. Zum Teil waren Keller voll gelaufen oder Wasser drohte von der Straße in Gebäude zu laufen. Die Feuerwehren setzten Pumpen ein und machten Wasserabflüsse in den Straßen wieder frei. Mancherorts war es auch zu Sturmschäden gekommen. Bäume oder Äste waren abgebrochen und auf die Fahrbahn gefallen bzw. drohten zu fallen.

Die Feuerwehr Leer musste gleich mehrere Einsätze in kurzer Zeit abarbeiten. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehren aus Holthusen, Holtland, Loga, Neermoor, Oldersum und Warsingsfehn. Insgesamt ist es zu 18 Einsätzen im Landkreis Leer durch das Gewitter gekommen.

