Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Flächenbrand am Südwallachloot

Großwolde (ots)

Die Feuerwehren aus Großwolde und Ihrhove rückten am Dienstagmittag zu einem Flächenbrand am Südwallschloot aus. Ein Mitarbeiter einer in der Nähe arbeitenden Firma hatte den Brand an der Böschung gegen 12:27 Uhr entdeckt.

Nach wenigen Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Es brannte eine Fläche von rund sechs Quadratmetern an einer Grabenkante. Die Fläche wurde geflutet und aufgrund des moorigen Untergrunds einmal umgegraben. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz dann beendet.

++ 19.05.2020 - 12:27 ++ ++ Großwolde - Südwallschloot ++

