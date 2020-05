Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Feuer zerstört Wohnhaus in Heisfelde

Heisfelde (ots)

Am Samstagabend rückten mehrere Feuerwehren der Stadt Leer in den Parallelweg nach Heisfelde aus. In einem Wohngebäude war ein Feuer ausgebrochen.

Bereits bei der Ankunft der ersten Einsatzkräfte stand der hintere Gebäudeteil, ein Anbau sowie alle Gegenstände im Garten, ein Zaun und eine Hecke in Vollbrand. Die Flammen bedrohten unmittelbar das Nachbarhaus. Ein Wintergarten war dort bereits in Brand geraten.

Sofort wurde zwei Riegelstellungen zu den Nachbargebäuden aufgebaut. Ein Trupp ging zeitgleich mit dem Cobra Löschsystem der Feuerwehr Loga vor um die Flammen im Gebäude unter Kontrolle zu bringen. Im weiteren Verlauf gingen weitere Einsatzkräfte mit mehreren Rohren im Innenangriff, sowie von außen vor. Die Alarmstufe wurde dann nochmal erhöht woraufhin die Feuerwehr Leer mit Vollalarm alarmiert und der Einsatzleitwagen nachgefordert wurde.

Nach rund einer Stunde war das Feuer dann soweit unter Kontrolle, dass die Trupps noch gezielte Nachlöscharbeiten vornehmen mussten. Das Feuer hatte sich im Gebäude weit ausgedehnt, der hinteren Teil und der Anbau wurden vollständig zerstört.

Alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde dann noch das THW zur Sicherung des Gebäudes angefordert.

Neben der Ortsfeuerwehr Heisfelde, waren auch die Wehren aus Nüttermoor, Leer und Loga vor Ort. Zur Sicherung der Einsatzkräfte war die SEG Florian des DRK angerückt. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Beamten vor Ort. Die Brandursache und die Schadenhöhe wird durch die Polizei ermittelt. Nach etwa drei Stunden konnte der Einsatz dann beendet werden.

++ 16.05.2020 - 21:44 ++ ++ Heisfelde - Parallelweg ++

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell