Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Feuer im Kleingartenverein Loga

Loga (ots)

Die Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag zu einem vermeintliche Schuppenbrand in den Kleingartenverein Loga an der Kleinen Allee alarmiert. Vor Ort stellte sich dann aber schnell heraus, dass lediglich eine Hecke und etwas Gartenabfälle hinter einer Laube brannten.

Auslöser für das Feuer war wohl entsorgte Asche aus einer Feuertonne, die noch nicht vollständig ausgekühlt war. Die Resthitze in den Überresten hatte dann zu dem Feuer geführt, welches schnell abgelöscht werden konnte. Nach rund einer Dreiviertelstunde war der Einsatz dann beendet.

++ 19.04.2020 - 14:21 ++ ++ Loga - Kleine Allee ++

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell