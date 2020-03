Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: PKW fährt in Baugrube und begräbt Bauarbeiter

Heisfelde (ots)

In der Kreuzstraße in Heisfelde ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall auf einer Baustelle gekommen bei dem ein Arbeiter leicht verletzt wurde. Ein PKW war in eine Baugrube gefahren und hatte den Arbeiter in der Grube eingeschlossen.

Der Unfall ereignete sich gegen 09:20 Uhr. Eine Firma für Straßen- und Rohrleitungsbau hatte in der Kreuzstraße eine Baustelle eingerichtet und für Rohrleitungsarbeiten auch eine Grube ausgehoben. Die Fahrerin eines Mercedes hatte die Grube augenscheinlich übersehen oder falsch eingeschätzt und geriet mit der Vorderachse in die Grube in der sich zu diesem Zeitpunkt noch ein Arbeiter befand.

Der Mann wurde unter dem Fahrzeug in dem Loch eingeschlossen. Die Feuerwehren aus Heisfelde und Leer, sowie der Rüstwagen mit Kran der Kreisfeuerwehr wurden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Arbeiter ansprechbar und stabil. Die Fahrerin des PKW saß noch in ihrem Wagen.

Die Einsatzkräfte stabilisierten zunächst den Wagen um die Frau aus dem Auto zu befreien. Danach wurde der Wagen mit dem Kran des Rüstwagen angehoben um auch den Arbeiter aus der Grube befreien zu können. Er wurde danach durch den Rettungsdienst versorgt.

Auch aufgrund der Tiefe der Grube hatte der Mann sehr großes Glück gehabt. Er wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Die Fahrerin des PKW blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt erlitt aber einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst untersucht und dann von Angehörigen betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

++ 27.03.2020 - 09:20 ++ ++ Heisfelde - Kreuzstraße ++

