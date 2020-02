Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Waschmaschine brannte in Praxis am Klinikum

Leer (ots)

Am Freitagvormittag ist es in einer am Klinikum Leer angeschlossenen Arztpraxis zu einem Brand einer Waschmaschine gekommen. Um 09:23 Uhr schlug die Brandmeldeanlage an, wodurch Bedienstete noch rechtzeitig reagieren konnten.

Die Praxis und der Bereich im direkten Umfeld wurden sofort geräumt, Angestellte schafften es noch die Waschmaschine ins Freie zu bringen. Die Feuerwehr, die direkt über die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert wurde, war dann binnen weniger Minuten vor Ort.

Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter konnte ein Gebäudeschaden verhindert werden. Die Feuerwehr kontrollierte mit einer Wärmebildkamera dennoch das gesamte Umfeld der Waschmaschine. Zeitgleich wurde die noch brennende Waschmaschine im Aussenbereich von einem Trupp abgelöscht.

Mit diesem Einsatz zeigt sich einmal mehr, wie sehr die lückenlose Überwachung mit Rauch- und Feuermeldern und der automatischen Brandmeldeanlage im Klinikum Leer zur Sicherheit beiträgt. Ohne die Brandmeldeanlage wäre das Feuer vermutlich nicht so früh entdeckt worden.

++ 21.02.2020 - 09:23 ++ ++ Leer - Augustenstraße ++

