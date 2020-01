Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Plötzlich brannte das Auto

Klostermoor (ots)

Am Samstagmittag musste die Feuerwehr ein brennendes Auto in Klostermoor löschen. Der Fahrer hatte den Brand während der Fahrt bemerkt und konnte sich dann noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Um 12:36 Uhr war dem Fahrer eines Seat plötzlich die Rauchentwicklung an seinem Wagen aufgefallen. Er fuhr den Wagen noch einige Meter weiter, in sicherem Abstand zu Häusern und Bäumen, stoppte dann und alarmierte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Klostermoor und Burlage stand der Wagen bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz gelang es einem Trupp dann aber schnell das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach rund einer halben Stunde war der Fahrzeugbrand dann gelöscht.

++ 11.01.2020 - 12:36 ++ ++ Klostermoor - Siedlungsstraße ++

