FW-LK Leer: Gabelstapler in Brand geraten

Völlenerfehn (ots)

Die Feuerwehren aus Völlenerkönigsfehn und Völlenerfehn mussten am Mittwochvormittag zu einer Lagerhalle am Dwarsweg ausrücken. Um kurz nach 08:30 Uhr war in der Halle ein Gabelstapler in Brand geraten.

Schon wenige Minuten nach dem Notruf waren erste Kräfte vor Ort. Unter Atemschutz ging ein Trupp vor und löschte den Stapler soweit ab, dass dieser aus der Halle gezogen werden konnte. Die Nachlöscharbeiten wurden dann im Freien durchgeführt.

Eine Ausbreitung des Feuers auf die Lagerhalle und Gegenstände in der Halle konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden. Was den Brand an dem Flurförderfahrzeug ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Nach rund eineinhalb Stunde war der Einsatz dann beendet.

++ 08.01.2020 - 08:35 ++ ++ Völlenerfehn - Dwarsweg ++

