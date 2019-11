Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Zug stoppte wegen brennenden Traktor am Bahnübergang

Am Heerenweg in Bunde ist am Samstagmittag direkt an einem Bahnübergang ein Traktor in Brand geraten. Der Fahrer stoppte sein Gespann direkt hinter den Gleisen, als er das Feuer bemerkte. Gerade noch rechtzeitig konnte er das Fahrzeug verlassen. Die Flammen schlugen bereits gegen die Scheibe.

Ein herannahender Personenzug erkannte die Situation frühzeitig und blieb vor dem inzwischen in Vollbrand stehenden Traktor stehen. Der mit Mist beladende Hänger des Traktors stand direkt neben den Gleisen an dem Bahnübergang.

Die Feuerwehr Bunde war kurze Zeit später vor Ort. Die Flammen aus dem Traktor schlugen bereits Meterhoch. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte dann gegen die Flammen vor. Nach etwa 20 Minuten war der Brand dann unter Kontrolle.

Eine weitere Viertelstunde später war das Feuer dann gelöscht. Der Zug konnte dann mit Schritttempo an dem ausgebrannten Traktor vorbeifahren. Alle weiteren Züge waren angewiesen in diesem Streckenabschnitt nur langsam zu fahren. Neben Feuerwehr und Polizei war auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort.

Die Feuerwehr unterstützte noch bei den Bergungsarbeiten und beendete den Einsatz dann nach etwa zwei Stunden.

++ 09.11.2019 - 12:07 ++ ++ Bunde - Heerenweg ++

