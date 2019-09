Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Arbeitsunfall auf landwirtschaftlichem Betrieb

Hesel (ots)

Am Mittwochvormittag mussten Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hesel ausrücken. Bei Reparaturarbeiten an einem Siloschneider war es zu einem Unfall gekommen.

Das schwere Arbeitsgerät war während der Arbeiten umgekippt und hatte einen 81-jährigen unter sich begraben. Angehörige alarmierten um 10:00 Uhr die Einsatzkräfte und versuchten den eingeklemmten zu befreien.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Mann bereits befreit. Er wurde sofort durch die Einsatzkräfte versorgt. Wenige Minuten später landete auch der zeitgleich mitalarmierte Rettungshubschrauber Christoph 26 der ADAC Luftrettung in der Nähe der Einsatzstelle. Letztlich entschied das medizinische Fachpersonal dann aber den Verunfallten bodengebunden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zu bringen.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und sicherte Start- und Landung des Hubschraubers ab. Der Einsatz konnte nach gut einer Stunde beendet werden.

++ 18.09.2019 - 10:00 ++ ++ Hesel - Brückenstraße ++

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell