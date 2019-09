Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Motorrad in Vollbrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Uplengen (ots)

Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Fahrzeugbrand am Südobenende in Südgeorgsfehn ausrücken. Ein Motorrad war während der Fahrt in Brand geraten.

Der Fahrer bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Er alarmierte die Einsatzkräfte um 18:56 Uhr. Wenige Minuten nach dem Notruf waren die ersten Kräfte vor Ort. Das Motorrad stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Zweirad dann ab. Wie es zu dem Brand gekommen war, konnte vor Ort nicht geklärt werden. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden.

++ 14.09.2019 - 18:56 ++ ++ Südgeorgsfehn - Südobenende ++

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell