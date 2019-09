Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Mülleimer in Brand geraten

Leer (ots)

Auf einem Parkplatz an der Deichstraße in Leer ist am Samstagnachmittag ein Mülleimer in Brand geraten. Ein Passant hatte das Feuer bemerkt und konnte es mit eigenen Mitteln nicht selber löschen.

Die Feuerwehr Leer rückte gegen 17:31 Uhr aus. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Behälter dann gelöscht. Unbekannte hatten Holz und Stroh in den Mülleimer gefüllt, die dann aus unbekannten Gründen in Brand geraten waren.

++ 14.09.2019 - 17:31 ++ ++ Leer - Deichstraße ++

