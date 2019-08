Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Rundballenpresse und Feld in Brand geraten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Uplengen (ots)

Auf einem Feld an der Meinersfehner Straße in Uplengen ist am Abend eine Rundballenpresse in Brand geraten. Der Lohnunternehmer war beim Strohballenpressen, als er plötzlich einen brennenden Ballen bemerkte.

Beim Versuch diesen zu löschen bemerkte er den Brand der Presse, die er daraufhin sofort vom Feld herunter auf die nächste Straße zog und den Traktor noch rechtzeitig abkuppelte. Die Feuerwehren aus Stapel, Spols-Poghausen und Uplengen-Mitte wurden alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Rundballenpresse in Vollbrand, zudem war es zu einem rund 1 Hektar großen Flächenbrand gekommen. Etwa 10 bereits produzierte Rundballen auf dem Feld waren ebenfalls in Brand geraten. Aufgrund des größeren Lagebildes wurde die Alarmstufe erhöht und die Feuerwehr Uplengen-Ost nachalarmiert.

Die Wasserversorgung musste über eine Strecke von ca. 1 km aufgebaut werden. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort um die Presse und den großen Flächenbrand zu löschen. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer aus und der Einsatz konnte beendet werden.

++ 06.08.19 - 18:14 ++ ++ Uplengen - Meinersfehner Straße ++

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell