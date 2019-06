Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Unkraut abgeflammt - Hecke in Brand geraten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heisfelde (ots)

Die Feuerwehr Heisfelde musste am Dienstagnachmittag in den Günther-Tietjen-Ring zu einem Heckenbrand ausrücken. Eine Hecke war durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Unkrautabflammgerät in Brand geraten.

Die rund zwei Meter hohe Tuja Hecke brannte binnen weniger Sekunden lichterloh. Durch einen schnellen Einsatz der Anwohner mit einem Gartenschlauch, konnte das Feuer an einer weiteren Ausbreitung gehindert werden. Die Feuerwehr nahm nach dem Eintreffen noch Nachlöscharbeiten vor.

Die Hecke war jedoch auf einer Länge von mindestens 5 Metern zerstört. Ein Nachbar hatte versucht mit einem Abflammgerät Unkraut zu entfernen, als die heiße Flamme des Gerätes die Hecke erfasste und sofort durchzündete.

++ 04.06.2019 - 13:06 ++ ++ Heisfelde - Günther-Tietjen-Ring ++

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell