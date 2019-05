Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Sperrmüllfahrzeug in Brand geraten

Am Montagvormittag ist es in einem Sammelfahrzeug für Sperrmüll in Ihrenerfeld zu einem Feuer gekommen.

Die beiden Mitarbeiter der entsprechenden Entsorgungsfirma bemerkten den Brand wegen einer plötzlichen Rauchentwicklung aus der Schüttung. Sie reagierten sofort und kippten einen Teil der brennenden Ladung auf die Fahrbahn. Nach einem ersten Löschversuch mit einem Feuerlöscher, kamen Anwohner mit einem Gartenschlauch zur Hilfe.

Wenige Minuten später war dann auch die Feuerwehr mit den ersten Fahrzeugen vor Ort. Die ausgekippten Reste wurden dann abgelöscht. Im weiteren Verlauf, kam noch ein Radlader der Gemeinde zum Einsatz um den Sperrmüll auseinander zu ziehen um auch die letzten Glutnester zu löschen.

Der Müll auf der Straße wurde später dann in ein zweites Müllfahrzeug eingeladen und abtransportiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ihren und Flachsmeer sowie die IuK Einheit der Gemeinde mit dem Einsatzleitwagen. Wie genau es zu dem Feuer in dem Müll gekommen war, konnte nicht geklärt werden.

++ 27.05.2019 - 09:45 ++ ++ Ihrenerfeld - Wallstraße ++

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell