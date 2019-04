FW-LK Leer: Schuppenbrand in Leer

Feuerwehr Landkreis Leer

Im Lönsweg in Leer ist es am Mittwochmittag zu einem ausgedehnten Schuppenbrand gekommen. Ein direkt an einer Garage angebauter Holzschuppen war in Brand geraten. Die Meldung erreichte die Feuerwehr gegen 12 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Die Gefahr der Ausbreitung auf die Garage des Nachbarn und einen Wohnwagen hinter dem Schuppen bestand unmittelbar. Alarmiert waren die Feuerwehr Leer sowie aus Loga das Cobra Löschsystem. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz, sowie ein weiterer Trupp mit der Cobra gingen sofort gegen die Flammen vor. Die Ausbreitung des Feuers konnte erfolgreich verhindert werden. Der sofortige Einsatz der Cobra zeigte sich als vorteilhaft für den schnellen Löscherfolg. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Kräfte den Einsatz dann beenden. Wie es zu dem Brand in dem Schuppen gekommen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. ++ 17.04.2019 - 11:57 ++ ++ Leer - Lönsweg ++

