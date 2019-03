Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Fahrzeug geriet während der Fahrt in Brand

Völlenerfehn (ots)

Die Feuerwehren aus Völlenerfehn und Mitling-Mark wurden am Freitagnachmittag in die Fentjer Straße nach Völlenerfehn gerufen. Ein Ford Kuga war dort in Brand geraten. Der Fahrer und drei weitere Insassen des Fahrzeuges hatten zunächst die Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkt. Sie stoppten den Wagen und konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Feuer breitete sich dann vom Motorraum aus, schnell in Richtung Innenraum aus. Die Feuerwehren konnten das Feuer zwar schnell unter Kontrolle bringen, dennoch wurde das Auto vollständig zerstört. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, konnte zunächst nicht geklärt werden. Ein technischer Defekt gilt aber als wahrscheinlich.

++ 15.03.2019 - 14:01 ++ ++ Völlenerfehn - Fentjer Straße ++

