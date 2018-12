FW-LK Leer: PKW in Leer vollständig ausgebrannt

2 weitere Medieninhalte

Leer (ots) - Am Mittwochvormittag ist im Steinburgsgang in Leer ein Opel Zafira vollständig ausgebrannt. Die Fahrerin war mit dem Auto aus bunde gekommen als sie plötzlich den Rauch bemerkte. Sie konnte den Wagen noch am Straßenrand abstellen und einer weiteren Frau mit Rollator aus dem Wagen helfen.

Das Feuer breitete sich binnen weniger Minuten aus, sodass der Wagen in Vollbrand stand. Ein Baum am Straßenrand begann ebenfalls zu brennen. Außerdem bedrohten die Flammen ein Wohnhaus unmittelbar.

Eine Ausbreitung konnte dann aber durch die Feuerwehr verhindert werden. Sofort wurde ein Löschangriff, der wegen auslaufendem Benzin später auf Schaummittel ausgebaut wurde, aufgebaut. Nach rund einer Viertelstunde war das Feuer vollständig unter Kontrolle.

Wegen des ausgelaufenen Kraftstoffes und des Schaumeinsatzes wurde durch die Polizei noch eine Spezialfirma für die Fahrbahnreinigung beauftragt. Zudem rückten die Stadtwerke mit einem Saug- und Spülwagen an.

Der PKW wurde durch den Brand vollständig zerstört. An dem nahen Wohnhaus ist es durch die Hitzestrahlung ebenfalls zu einer Beschädigung gekommen. Auch der Baum unter dem der Opel stand wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr dann beendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wobei ein technischer Defekt am Fahrzeug als Wahrscheinlich gilt.

++ 05.12.2018 - 10:31 ++ ++ Leer - Steinburgsgang ++

