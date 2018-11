FW-LK Leer: Grillhütte am See in Rhaude in Vollbrand

Rhaude (ots) - Die Feuerwehren aus Rhaude und Westrhauderfehn rückten am Sonntagnachmittag zu einem Feuer an einen See in der Nähe der Osterhörner Straße aus. Dort war eine Grillhütte in Brand geraten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Holzhütte bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Brandausbreitung auf umliegende Vegetation verhindern.

Nach rund einer halben Stunde war das Feuer dann gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Augenscheinlich ist aber davon auszugehen, dass der Brand nicht vorsätzlich entstanden ist.

++ 25.11.2018 - 16:27 ++ ++ Rhaude - Osterhörner Straße ++

