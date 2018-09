FW-LK Leer: In Collinghorst brannte ein Müllwagen

Collinghorst (ots) - In einem Sammelfahrzeug für Kunststoffsäcke war am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Müllwagen befand sich gerade auf der Glansdorfer Straße, als die Mitarbeiter das Feuer im Innenraum des Pressfahrzeuges bemerkten. Das Feuer entwickelte sich schnell, sodass nach kurzer Zeit schon Flammen zu erkennen waren.

Die Feuerwehren aus Collinghorst, Rhaude und Westrhauderfehn wurden alarmiert. Die ersten Kräfte trafen nach wenigen Minuten ein. Unter schwerem Atemschutz wurden zunächst die Flammen abgelöscht. Das Müllfahrzeug wurde mitten auf der Straße komplett entladen. Rund zwei Tonnen gesammelte und gepresste Müllsäcke lagen auf der Straße.

Das Feuer hatte nur etwa das hintere Drittel der Ladung erreicht. Dieser wurde von den Einsatzkräften mit einem Schaumteppich belegt. Zudem wurde die Klappe und die Öffnung der Rotopresse mit Wasser gekühlt. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer aus.

Um die Entsorgung der abgeladenen Müllsäcke kümmerte sich im Anschluss die Betrieberfirma des Müllfahrzeuges. Was letztlich zu dem Feuer in dem Fahrzeug geführt hat, konnte nicht mehr herausgefunden werden. Vermutlich war es eine Reaktion, von in den Säcken entsorgten Gegenständen, wie etwa Batterien oder ähnliches.

++ 06.09.2018 - 11:43 ++ ++ Collinghorst - Glansdorfer Straße ++

