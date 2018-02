FW-LK Leer: 333 Teddybären für Feuerwehren und Rettungsdienst im Landkreis Leer

1 weiterer Medieninhalt

LK Leer (ots) - In dieser Woche konnten Kreisbrandmeister Johann Waten und der stellvertretende Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Leer, Claus Cassens, eine großartige Spende eines Betriebes aus Uplengen entgegennehmen.

Die Firma LSP - Ladenbau Sonderposten GmbH aus Remels hat für die Einsatzkräfte im Landkreis Leer 333 Notfallteddys gespendet. Die Teddys werden bei Einsätzen als Trostspender eingesetzt, an denen Kinder mittel- bzw. unmittelbar betroffen sind. In der Vergangenheit haben solche Notfallteddys schon so manche Tränen versiegen lassen.

Stellvertretend für Geschäftsführer Uwe Schmidt, übergab Insa Saathoff die 333 Teddys, am Dienstagnachmittag an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Leer. Geliefert wurden die Bären von der Deutschen Teddy Stiftung mit Sitz im ostfriesischen Wittmund. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht möglichst viele Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bundesweit mit den kleinen Trostspendern auszustatten.

In den kommenden Tagen werden die Teddybären auf die Fahrzeuge des Rettungsdienstes und in die 76 Feuerwehren im Landkreis Leer aufgeteilt, sodass schon bei den nächsten Einsätzen neben den Helfern auch ein Bär mitfährt.

