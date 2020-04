FW Hemer: Unfall mit Quad und zwei Brandeinsätze

Feuerwehr Hemer

Die Feuerwehr Hemer wurde gestern, 18. April, gegen Mittag zu einem Unfall mit einem Quad gerufen. Das Quad fuhr auf der Europastraße, als der Fahrer, vermutlich aufgrund eines technischen defektes, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses prallte gegen einen Bordstein und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Gegen 16 Uhr wurde der Feuerwehr ein Böschungsbrand am "Alten Weg" in Westig gemeldet. Auf einer kleinen Fläche brannten Gartenabfälle, die schnell mit 2 C-Rohren gelöscht werden konnten.

Um 22.50 Uhr meldeten Anrufer einen Heckenbrand an der Straße "Am Sonnenhang". Da die Anrufer beschrieben, dass die Hecke an einem Gebäude stehen würde, wurde zusätzlich auch der Löschzug Nord alarmiert. Vor Ort brannte zum Glück nur ein Meter der Hecke. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Hecke und die freiwilligen Einheiten konnten nach wenigen Minuten zurück in ihre Gerätehäuser fahren.

Außerdem mussten die hauptamtlich Kräfte noch zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst sowie zu drei Einbruchmeldungen städtischer Gebäude ausrücken.

