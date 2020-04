Feuerwehr Hemer

FW Hemer: LKW-Brand im Ortsteil Deilinghofen

Hemer (ots)

Am heutigen Mittwoch (08.04.2020) wurde der Feuerwehr Hemer gegen 02.00 Uhr ein LKW-Brand im Ortsteil Deilinghofen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein LKW in unmittelbarer Nähe zu einer Lagerhalle und der Brand drohte bereits auf die angrenzende Halle überzugreifen. Parallel zur eingeleiteten Brandbekämpfung wurde die Lagerhalle geöffnet und auf eine Brandausbreitung kontrolliert. Nachdem die Löschmaßnahmen abgeschlossen waren musste die Außenfassade der Lagerhalle geöffnet werden, um hier ebenfalls eine Brandausbreitung in der Wandisolierung auszuschließen zu können.

Die Feuerwehr Hemer war mit 18 Einsatzkräften der Feuerwache und des Löschzuges Deilinghofen zwei Stunden im Einsatz.

