Feuerwehr Hemer

FW Hemer: Ausgelaufene Chemikalie sorgt für Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Hemer (ots)

Die Feuerwehr Hemer wurde heute, Freitag 20. März, um 13.30 Uhr in ein Gewerbegebiet im Ortsteil Deilinghofen alarmiert. In einem Industriebetrieb war zuvor eine Chemikalie aus einer Filtermaschine ausgelaufen. Daraufhin kam es zu einer Geruchsbelästigung. Die Mitarbeiter verließen umgehend das Gebäude und verständigten die Feuerwehr. Zur Unterstützung der Hauptwache wurde der zuständige Löschzug Deilinghofen alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um einen gesundheitsgefährdenden Stoff handeln sollte. Die Feuerwehr nahm, ausgerüstet mit Atemschutz, den Stoff mit Tüchern auf und entsorgte diese in einem abgedichteten Behälter. Dies dauerte so lange, dass der Löschzug Mitte mit 14 Einsatzkräften zum Besetzen der Feuerwache alarmiert werden musste. Da sich die Ausbreitung des Stoffes auf eine Produktionshalle beschränkte, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Einsatz der rund 20 Einsatzkräfte wurde um 15.10 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hemer

Pressestelle

Bo-Manuel Stock

Telefon: 0176/96071695

E-Mail: b.stock@hotmail.de

http://www.feuerwehr-hemer.de

Original-Content von: Feuerwehr Hemer, übermittelt durch news aktuell