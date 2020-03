Feuerwehr Hemer

FW Hemer: Auch die Feuerwehr sagt Veranstaltungen ab

Die Feuerwehr Hemer unternimmt alles, um eine Infizierung und Ausbreitung des Corona-Virus in den eigenen Reihen zu verhindern. Aus diesem Grund mussten und müssen zahlreiche Veranstaltungen der Wehr abgesagt werden. Die für vergangenen Sonntag geplante Stadtjahresdienstbesprechung, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll, ist nur ein Beispiel dafür. Bereits in der vergangenen Woche erließ Feuerwehrchef Markus Heuel eine Dienstanweisung zum Schutz der Feuerwehrkräfte. Demnach wurden alle Besprechungen und Besuchstermine in den Räumen der Feuer- und Rettungswache abgesagt. Die Brandschutzerziehung findet nur noch eingeschränkt statt. Praktika werden momentan nicht mehr angeboten oder ausgesetzt und externe Aus- und Fortbildungen sollen möglichst verschoben oder zumindest auf das notwendige Mindestmaß reduziert werden. Nachdem bereits der Märkische Kreis alle Feuerwehr-Kreislehrgänge abgesagt hatte, wurde auch der Grundlehrgang der neuen Hemeraner Feuerwehrkräfte auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch die Löschgruppen in den unterschiedlichen Ortsteilen haben reagiert und alle Übungsdienste abgesagt. Auch Veranstaltungen wie zum Beispiel das Osterfest der Löschgruppe Landhausen oder das beliebte Feuerwehr-Picknick der Löschgruppe Becke wurden abgesagt. "Als Feuerwehr sind wir Teil der kritischen Infrastruktur und stehen deshalb in einer besonderen Verantwortung unsere eigene Leistungs- und Entscheidungsfähigkeit aufrecht zu erhalten" begründet Heuel die Maßnahmen.

Von den Absagen ist auch der Tag der offenen Gerätehäuser, der für den 26. April unter dem Motto "FeuerwERHLEBEN" geplant war, betroffen. Doch die monatelange Vorbereitung soll nicht umsonst gewesen sein. Der Tag wird nicht ausfallen sondern, in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung, auf den 04. Oktober verschoben! "Wir haben alles vorbereitet und werden den Tag dann eben im Herbst zu einem vollen Erfolg werden lassen" sind sich die Organisatoren sicher.

