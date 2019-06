FW Hemer: Vorfreude auf das große Fest

Feuerwehr Hemer

In Landhausen steigt dir Vorfreude auf das große Feuerwehrfest der Löschgruppe Landhausen. Am 29. Juni veranstalten die Blauröcke aus dem Hemeraner Norden Ihren alle zwei Jahre stattfinden "Tag der offenen Tür". Ab 15 Uhr wird rund um das Feuerwehrgerätehaus am Osterbrauck einiges geboten. Der Nachmittag steht dabei ganz im Zeichen der Familien und Kinder. Während sich die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen stärken können, warten auf die Kinder viele tolle Attraktionen. Dazu gehören Rundfahrten im Feuerwehrauto, Kinderschminken, Tretauto-Parcours, Hüpfburg und vieles mehr. Die Brandschutzerziehung der Feuerwehr Hemer gibt Tipps zum Brandschutz zuhause und die Mitglieder der Löschgruppe beantworten gerne alle Fragen rund um das Ehrenamt in der Feuerwehr Hemer. Untermalt wird das Ganze durch den Spielmannszug der Feuerwehr Hemer. Dieser wird gegen 19 Uhr von DJ Andreas Offenbach abgelöst, denn ab dann darf ausgelassen gefeiert und getanzt werden. Für das leibliche Wohl, z.B. mit Leckereien vom Grill, wird selbstverständlich bestens gesorgt sein. Ein kleiner Sandstrand, an dem die Besucher kalte Cocktails genießen dürfen, weckt zudem erste Urlaubsgefühle vor den nahenden Sommerferien. Ein weiterer Höhepunkt wird sicher auch die Verkündung der Hauptgewinne der Tombola sein, die auch in diesem Jahr mit tollen Preisen bestückt ist.

