FW Hemer: Unkraut mit Gasbrenner entfernt

Beim Versuch, Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen, geriet am Dienstag, 23. April, sogar die Fassade einen Gebäudes am Tannenkopf in Brand. Um 12.28 Uhr ging der Notruf auf der Feuerwache in Westig ein. Aufgrund der Schilderungen des Anrufers, wonach das Feuer bereits auf die, mit Efeu bewachsene, Fassade übergegriffen habe, wurde zusätzlich zu den hauptamtlichen Kräften auch der Löschzug Nord alarmiert. Während sich die Feuerwehr noch auf der Anfahrt befand, unternahmen die Bewohner bereits erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Hierdurch konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Feuerwehr, die mit 27 Einsatzkräften angerückt war, kontrollierte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera, konnte jedoch keine Glutnester mehr feststellen. Der Einsatz war nach gut 30 Minuten beendet. Die Feuerwehr weist eindringlich darauf hin, dass das Entfernen von Unkraut mit einem Gasbrenner sehr gefährlich ist. Bei der aktuellen Trockenheit können fliegende Funken schnell eine ganze Hecke in Brand setzten und sich das Feuer dann unkontrolliert ausbreiten.

