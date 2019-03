Feuerwehr Hemer

FW Hemer: Fahrzeugübergabe bei der Löschgruppe Ihmert

Hemer (ots)

Am vergangenen Freitag, 01. März 2019, übergab Bürgermeister Michael Heilmann in einem feierlichen Rahmen zwei Neufahrzeuge an die Löschgruppe Ihmert. Zu dieser Veranstaltung waren auch Vertreter aus Politik und Verwaltung, sowie die Mitglieder der Feuerwehr Hemer eingeladen.

Der Bürgermeister übergab ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) mit Truppkabine, welches das alte Tanklöschfahrzeug Baujahr 1989, ablöst. Es verfügt unter anderem über einen 3000 Liter fassenden Löschwassertank, ein Waldbrandpaket mit zwei Rucksäcken, die jeweils mit 15 Liter Löschwasser befüllt werden können. Außerdem ist in dem Fahrzeug einen Turbozumischer zur schnellen Schaumabgabe verbaut. Die Anschaffungskosten des Tanklöschfahrzeuges mit Mercedes Atego Fahrgestell und Magirus Aufbau belaufen sich auf 233.000 Euro und betragen somit 7.000EUR weniger als geplant.

Als zweites Fahrzeug konnte ein Mannschaftstransportfahrzeug mit acht Sitzplätzen (MTF) übergeben werden. Dieses dient, wie es der Name schon sagt, primär dem Transport von Feuerwehrleuten zur Einsatzstelle und nimmt den Stellplatz des bisher in Ihmert stationierten Gerätewagen-Gefahrgut ein. Dieser steht aus einsatztaktischen Gründen ab sofort bei der Löschgruppe Hemer.

Traditionell bennent die Löschgruppe Ihmert ihre Fahrzeuge mit Namen von Feuerwehrleuten, die sich in besonderem Maße für die Löschgruppe eingesetzt haben. So durfte Löschgruppeführer Timo Boss das MTF auf den Namen "Jürgen" und das TLF auf den Namen "Hans Dieter" "taufen".

Beide Fahrzeuge zeigen sich im neuen Hemeraner Beklebungsdesign, welches nach und nach alle Hemeraner Feuerwehrfahrzeuge erhalten werden.

Zum Abschluss der Übergabe wurden die beiden Fahrzeuge von Pastor Dietmar Schulte und Pastor Jörg Ellmer gesegnet.

