FW Hemer: Musiker sind ein Aushängeschild der Feuerwehr

Am Samstag, 16. Februar 2019, kamen die Mitglieder des Spielmannszuges der Feuerwehr Hemer, in ihrem Gerätehaus in Landhausen zusammen. Tambourmajor Bernhard Bornfelder konnte neben den 21 Spielleuten auch den stellv. Leiter der Wehr, Detlef Humbeck, und den Löschgruppenführer der Löschgruppe Landhausen, Manuel Bornfelder, begrüßen. Der Jahresbericht zeugte von vielen Aktivitäten. Neben den heimischen Schützenfesten fand auch ein eigenes Königsschießen statt. Eine Tagesfahrt zum ZDF - Fernsehgarten sowie ein Übungswochenende in Winterberg waren weitere Termine. Bernhard Bornfelder freute sich über die gute Stimmung im Verein und freut sich auf weitere tolle Veranstaltungen. Der Tambourmajor gab einen Ausblick auf die laufende Saison, in der man unter anderem wieder beim Schützenfest des BSV Ihmert als Haus- und Hofkapelle fungieren wird. Das große Jubiläum des BSV Deilinghofen wird begleitet und natürlich sind die Musiker auch beim Feuerwehrpicknick der Löschgruppe Becke, am 1. Mai, musikalisch aktiv. Detlef Humbeck dankte den Aktiven, im Namen der gesamten Feuerwehr, für ihre Leistung und die Bereitschaft des Spielmannszuges, bei feuerwehrinternen Veranstaltungen so engagiert mitzuwirken, Er hob hervor, dass der Zug ein großes Aushängeschild der Feuerwehr Hemer, auch über hemeraner Grenzen hinaus, sei. Im Anschluss an seine Grußworte, konnte der stellvertretende Wehrleiter, gemeinsam mit Torsten Hücking und Bernhard Bornfelder, einige Mitglieder für ihren Einsatz auszeichnen. So wurde Lars Bartmann zum Feuerwehrmusiker und Julia Kramer sowie Sarah Lehmann zu Feuerwehrmusikerinnen ernannt. Stefan Slupikowski wurde, in Abwesenheit, zum Oberfeuerwehrmusiker und Karl-Heinz Wiencko zum Hauptfeuerwehrmusikermeister ernannt. Für ihre 10-jährige Mitgliedschaft wurden Christina Schröder (in Abwesenheit) und Heinz Jakisch geehrt. Cecil Bornfelder und Sajoscha Bornfelder bekamen für 20-jährige Mitgliedschaft im Spielmannszug der Feuerwehr Hemer, die Ehrennadel in Silber. Gerne geben die Wehrleute ihr Wissen auch an Nachwuchsmusiker weiter und freuen sich immer über neue Mitglieder. Interessierte können bei einem Übungsabend, immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Landhausen (Am Osterbrauck 9), vorbeischauen. Jeder, egal ob Profi oder Anfänger, ist dort gerne gesehen. Alle Infos über den Verein, präsentieren die Spielleute auch auf Ihrer Internetseite www.spielmannszug-feuerwehr-hemer.de.

