FW Hemer: Mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Hemer (ots) - Zu einem Betriebsunfall kam es heute, Montag 10. Dezember, um 11.30 Uhr in einem Betrieb im Industriepark Edelburg. Der Einsatzzentrale der Feuerwehr wurde eine eingeklemmte Person in einer Produktionsmaschine gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte, war der Arbeiter aber bereits von seinen Kollegen befreit worden, sodass die Besatzung des Löschfahrzeuges direkt den Rettungsdienst unterstützen konnte. Die Notärztin, die aus Menden kam, forderte zum weiteren Transport einen Rettungshubschrauber an. Dieser flog den Patienten, mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik nach Dortmund. Die Feuerwehr war mit dem Löschfahrzeug, dem Rüstwagen, einem Rettungswagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug aus Menden, für gut eine Stunde im Einsatz. Negativ fiel ein Autofahrer auf, der die Absperrungen der Feuerwehr ignorierte. Er räumte die aufgestellten Verkehrsleitkegel zur Seite und überfuhr fast einen Feuerwehrmann, als er mit hoher Geschwindigkeit durch die Einsatzstelle fuhr.

